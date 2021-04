Giornata Mondiale della Terra, l’invito di Biden a 40 leader. Anche Xi e Putin

(PRIMAPRESS) - WASHINGTON - Il presidente cinese Xi Jinping parteciperà al vertice sul clima, organizzato dal presidente Usa Biden. Nei prossimi giorni terrà "un discorso importante". Lo rende noto il ministero degli Esteri cinese, nonostante la tensione tra i due Paesi resti alta su molti fronti. Biden ha invitato 40 leader mondiali, tra cui Putin e XI, a un incontro per domani e venerdì per la Giornata della Terra, per sottolineare il ritorno di Washington nella lotta ai cambiamenti climatici,dopo l'abbandono di Trump. - (PRIMAPRESS)