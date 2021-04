Giornata mondiale della Terra: da Biden a Xi Jinping fino al G20 che sarà presieduto da Draghi la parola d’ordine è: sostenibilità

(PRIMAPRESS) - USA - Gli Stati Uniti, sotto la presidenza di Joe Biden procede a passi svelti verso programmi di sostenibilità per dimezzare le emissioni di gas serra entro la fine di questo decennio". Così il presidente Biden nel suo discorso di apertura del summit sul Clima organizzato dagli Usa e a cui ha invitato il presidente Cimese Xi Jinping è quello russo, Vladimir Putin. "Agire contro i cambiamenti climatici è un imperativo morale ed economico",è l'appello lanciato ai leader mondiali. Ed è l'occasione, aggiunge, di "creare milioni di posti di lavoro". E' un decennio "decisivo per evitare le conseguenze peggiori". E insiste: "Dobbiamo agire, gli Usa non stanno aspettando". Il premier italiano, Mario Draghi ha dichiarato l'impegnò del G20 che si terrà a Roma, tutto proiettato nella transizione ecologica e nel rispetto degli accordi di Parigi. - (PRIMAPRESS)