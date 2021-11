Giornata mondiale della Povertà: al Papa in visita ad Assisi donato il mantello e il bastone del pellegrino

(PRIMAPRESS) - ASSISI - Il Pontefice è arrivato ad Assisi per la Giornata Mondiale dei Poveri. È la quinta volta in visita alla città umbra per abbracciare e salutare 500 poveri di diverse realtà caritative, provenienti da tutta Europa. Le storie di Yurek e Marco, assistiti nella casa di accoglienza dei frati: "Oggi tante forme di povertà, non solo economica ma anche psicologica. Francesco affronta il tema con lo spirito giusto e ci dà speranza". Saranno loro a donare al Santo Padre un mantello ed un bastone simbolo di frate pellegrino spogliato di ogni ricchezza.

Sull’arco della basilica di Assisi che al suo interno custodisce la Porziuncola - l’antica chiesetta che san Francesco riparò in obbedienza alle parole del Crocifisso di San Damiano – sventola un grande striscione con il logo e il motto della Giornata: “I poveri li avete sempre con voi”. Dinanzi al portone vengono preparate le transenne e disposte le telecamere delle diverse troupe televisive; nella Basilica cartelli ricordano di rispettare le misure sanitarie. Un avviso comunica che Santa Maria degli Angeli domani sarà chiusa per tutta la mattina al pubblico, i turisti presenti in città ne approfittano quindi per visitare il luogo sacro. Molti si riuniscono all’interno della Porziuncola e pregano inginocchiati sotto gli affreschi quattrocenteschi. Lì Papa Francesco - come nella sua visita del 4 agosto 2016 per la Festa del Perdono di Assisi - si soffermerà in preghiera, poi pregherà ancora ma insieme al gruppo di poveri, accolti e assistiti in diverse realtà come la Caritas diocesana o l’associazione “Fratello”. - (PRIMAPRESS)