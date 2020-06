Giornata Mondiale dell'Ambiente: la Fise apre domani 5 giugno, i cancelli virtuali delle aziende del riciclo di rifiuti urbani

(PRIMAPRESS) - ROMA – Nella Giornata Mondiale dell’Ambiente che si celebra domani 5 giugno, la FISE Assoambiente, l’Associazione delle imprese di igiene urbana, riciclo, recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ed attività di bonifica) promuove la seconda edizione dell’iniziativa “Impianti aperti”. Diversi impianti di eccellenza nella gestione dei rifiuti apriranno virtualmente i propri cancelli, guidando i cittadini in un tour digitale alla scoperta delle più avanzate tecnologie di gestione rifiuti.“Il settore della gestione rifiuti è uno dei pochi che anche durante il lockdown ha continuato ad operare, assicurando pulizia e decoro delle nostre città”, ha evidenziato il Presidente di FISE Assoambiente – Chicco Testa, “E’ oggi più che mai necessario sostenere una cultura che dia risalto alla capacità innovativa, in grado di creare valore e occupazione nei territori in cui si sviluppa”.Sul sito FISE Assoambiente ( http://www.assoambiente.org/index.php/assoambiente/entry_p/News/news/22013 ) i video che illustrano le attività di alcune tra le più innovative aziende presenti sul territorio nazionale. - (PRIMAPRESS)