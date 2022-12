Giornata internazionale disabilità: la richiesta al Governo per la detrazione del 75% sulle barriere architettoniche

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si celebra oggi la Giornata internazionale delle persone con disabilità, Questa ricorrenza è stata proclamata dall’Organizzazione delle Nazioni Unite nel 1981(Anno Internazionale delle Persone Disabili) con lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul perseguire gli obiettivi di benessere, inclusione e difesa dei diritti dei cittadini disabili. In Italia le persone con disabilità sono oltre 3 milioni e 150 mila, circa il 5,2% della popolazione.

FIABA, una delle organizzazioni non profit per disabili, rivolge in questa giornata una richiesta al Governo: rinnovare la detrazione del 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche, introdotta su proposta di FIABA e RECERT nella scorsa Legge di Bilancio (art.119-ter del DL 34/2020).

"Questo bonus fiscale - si legge nella nota della Onlus - rappresenta un passaggio culturale importante per il nostro Paese, che necessita di una normativa semplice ma efficace per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Un salto in avanti per rendere le città più fruibili per le persone con disabilità in primo luogo, ma in generale per chiunque possa trovarsi a vivere una condizione di ridotta mobilità, anche temporanea".



