Giornata internazionale delle foreste: il 21 marzo per ricordarsi l’importanza del patrimonio arboreo

Il 21 marzo si celebra la Giornata Internazionale delle Foreste istituita dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a partire dal 2013. Questa ricorrenza ha l'obiettivo di accresce la consapevolezza verso l'importanza che il patrimonio arboreo ha per la sopravvivenza di tutto il nostro Pianeta.

Le foreste rappresentano, infatti, il più importante serbatoio di biodiversità, garantiscono la protezione del suolo, la qualità dell'aria e delle acque, forniscono importanti beni e servizi. Mitigano, inoltre, gli effetti dei cambiamenti climatici, poiché funzionano come serbatoi di assorbimento del carbonio, e forniscono una protezione naturale contro gli effetti del dissesto idrogeologico.

L’area di foreste tropicali è diminuita in Sud-America, in Africa e in Asia – con la più grande perdita in termini assoluti nelle aree tropicali del Sud-America, seguita dall’Africa tropicale, mentre aumenti di superficie forestale sono stati riscontrati in Asia subtropicale. Le foreste nel mondo sono distribuite in modo non uniforme, con poco meno di metà nelle zone tropicali (45% della superficie forestale totale), circa un terzo nelle zone boreali (31%) e aree di minore entità nelle zone temperate (16%) e subtropicali (8%).

Oltre un terzo dell'Italia, il 36,7% per l'esattezza, è coperto da boschi, una superficie che è aumentata del 18,4% in circa 10 anni raggiungendo gli 11 milioni di ettari. Più alberi e più foreste significano una capacità maggiore di assorbimento della CO2, passata dalle 490 milioni di tonnellate di 16 anni fa ai 569 milioni di oggi. Un dato, tuttavia, che circola dal rapporto Forest Resources Assessment della FAO del 2010 ma che emerge anche da report degli anni passati mettendo qualche dubbio sull’attualità del dato.

Un pò in tutta Italia si terranno iniziative per celebrare la giornata. A Roma l’ordine degli agronomi e forestali celebra la pace con la messa a dimora di un Hibaku jumoku, un albero nato da un seme di una pianta sopravvissuta al bombardamento di Hiroshima.

L'iniziativa si terrà a Roma alle 12,30 a Piazza di Porta Metronia 2.