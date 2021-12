Giornata internazionale del Volontariato, Mattarella: “Straordinario valore delle comunità”

(PRIMAPRESS) - ROMA - In attesa che il volontariato possa entrare tra i beni immateriali dell'Unesco, nella giornata dedicata a questo aspetto fondamentale per la società, il presidente della Repubvlica, Sergio Mattarella sottolinea: "è una straordinaria energia civile che aiuta le comunità ad affrontare le sfide del tempo e le sue difficoltà". Lo ha ricordato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata internazionale del volontariato. In un messaggio il Capo dello Stato ha ricordato che si tratta di un modo per rinsaldare "i legami tra le persone", perché il volontariato è "vicino a chi si trova nel bisogno, riduce i divari sociali, promuove l'accoglienza e la sostenibilità". Tuttavia nonostante le parole del presidente proprio ieri al volontariato ieri è arrivato un duro colpo da un emendamento approvato in Senato che costringerebbe le associazioni a trasformarsi in imprese con partita iva. - (PRIMAPRESS)