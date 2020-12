Giornata disabilità, Mattarella: "Nella pandemia le misure restrittive diventano ancore più dure per chi ha difficoltà di movimento".

(PRIMAPRESS) - ROMA - ROMA - Il Capo dello Stato, Mattarella, intervenuto questa mattina per celebrare la Giornata internazionale per i diritti delle persone con disabilità ha sottolineato come la pandemia sta creando disagi notevoli alle categorie più fragili. "Disagi e difficoltà a tutti,anche per via delle necessarie ma dolorose restrizioni nella mobilità e nei contatti sociali. Ma queste diventano un impedimento assai più grave per persone che si trovano già a convivere con difficoltà di movimento o di relazione. La civiltà - ha continuato Mattarella - si misura anche dalla capacità di assicurare alle persone con disabilità inclusione, pari opportunità, diritti e partecipazione". - (PRIMAPRESS)