Giornata delle persone con disabilità, Stefani: "Ecco i passi fatti per una inclusione reale"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Ancora troppe le barriere culturali ma sopratutto quelle architettoniche che impediscono l’inclusione delle persone con disabilità. Oggi 3 dicembre si celebra la Giornata internazionale delle persone con disabilità e il cammino per una trasformazione sociale profonda è ancora lungo ma negli ultimi due anni si sono, tuttavia raggiunti obiettivi che hanno segnato qualche pietra miliare. Oggi la ministra alla Disabilità, Erika Stefano ne ricordati alcuni introdotti con l’ultimo decreto, che ha prorogato lo stato di emergenza legato alla pandemia con le tutele per i lavoratori fragili e con disabilità. I lavoratori fragili pubblici e privati potranno quindi svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso la destinazione a diversa mansione, chiaramente compresa nella stessa categoria o area di inquadramento, o con lo svolgimento di attività di formazione professionale anche da remoto.

FONDO NON AUTOSUFFICIENZA

Nel decreto Sostegni bis è stato previsto l’incremento di 40 milioni del Fondo per la non autosufficienza. Le nuove risorse rivolte al sostegno di persone con disabilità e anziani non autosufficienti, consentiranno di dare maggiore impulso ai progetti di vita indipendente e di supportare l’assistenza socio-sanitaria. Il tutto per favorirne la permanenza presso il proprio domicilio ed evitarne l’istituzionalizzazione.

TAMPONI

Un fondo ad hoc di 10 milioni per garantire tamponi gratis per ottenere il green pass per i cosiddetti “fragili”, che per le loro condizioni di salute non possono vaccinarsi.

SUPERBONUS

Nel decreto Semplificazioni si stabilisce che la detrazione al 110% si applica anche per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche che vengono realizzati congiuntamente a quelli antisismici estendendo così, anche a questo tipo di interventi, le agevolazioni già previste in materia di efficientamento energetico.

Le risorse stanziate per l’abbattimento delle barriere architettoniche, attraverso l’estensione del superbonus del 110%, ammontano a un totale di 40 milioni di euro. Questo intervento rappresenta una grande opportunità anche sul versante economico: da una parte piú incentivi e risparmi per tante famiglie e, dall’altra, un rilancio per diversi comparti.

Non meno importante è il criterio moltiplicatore introdotto a favore delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, che si occupano dei servizi socio sanitari assistenziali per le persone con disabilità, come i Centri diurni e le Rsa, che possono accedere al beneficio del superbonus in relazione alle loro dimensioni.



