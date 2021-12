Giornata dei diritti umani, il 10 dicembre 2021 con troppi paesi dalle "democrazie oligarchiche". Il discorso di Borrell (UE)

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Domani l'attenzione internazionale si sposterà su quei paesi i cui governi sono stati oggetto di forti critiche per la violazione dei diritti umani. La lista è ancora lunga e la Giornata dei diritti umani che si celebrerà domani 10 dicembre, vede nella Dichiarazione dell'Alto rappresentante Josep Borrell a nome dell'Unione europea, un impegno per combattere queste posizioni discriminatorie. Borrell richiama l'attenzione sull'adozione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo nel 1948. Sono trascorsi 73 anni da quel documento con conflitti e guerriglie in nome di diritti calpestati e non solo da paesi autoritari ma anche da repubblche che hanno mostrato troppo spesso il volto anti-democratico e oligarchico delle loro governance. "Il tema di quest'anno - scrive Borrell nel suo documento - è ridurre le disuguaglianze, promuovere i diritti umani" è particolarmente importante in quanto la pandemia e le sue conseguenze socioeconomiche hanno un crescente impatto negativo sui diritti umani, la democrazia e lo stato di diritto, compreso lo spazio civico. Approfondiscono ulteriormente le disuguaglianze preesistenti e aumentano la pressione sulle persone in situazioni vulnerabili e sfidano i diritti umani a livello globale. I diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto sono al centro della risposta e della ripresa dell'UE dalla pandemia di COVID-19. Investire nei diritti umani, nella democrazia, nello stato di diritto e nella creazione di uno spazio civico è essenziale per realizzare e ricostruire società migliori per le generazioni presenti e future. Nessuno dovrebbe essere lasciato indietro, nessun diritto umano ignorato. L'UE ricorda che qualsiasi restrizione ai diritti umani nel contesto della pandemia di COVID-19 deve essere strettamente necessaria, proporzionata, di natura temporanea e non discriminatoria. La Giornata dei diritti umani ci ricorda che i diritti umani sono universali, indivisibili, inalienabili, interdipendenti e interconnessi. Ci ricorda, però, che questi diritti non possono essere dati per scontati e che devono essere continuamente difesi. L'UE continuerà a difendere l'universalità dei diritti umani e ad esercitare vigilanza contro qualsiasi tentativo di minare gli impegni internazionali. In occasione della Giornata dei diritti umani, ci impegniamo a raddoppiare i nostri sforzi per schierarci e parlare a favore degli oppressi e di coloro che sono minacciati, ovunque vivano. La nostra solidarietà e il nostro sostegno vanno in particolare agli attori della società civile e ai difensori dei diritti umani, compresi quelli con cui ci siamo impegnati al Forum sui diritti umani delle ONG dell'UE il 7-8 dicembre. Per tutto il 2021, nell'ambito del piano d'azione sui diritti umani e la democrazia 2020-2024, l'UE ha continuato a rafforzare l'azione globale per difendere e rafforzare i diritti umani in tutto il mondo, avvalendosi appieno della nostra gamma unica di strumenti. Per la prima volta, l'UE ha imposto sanzioni a persone ed entità provenienti da Cina, RPDC, Libia, Sud Sudan, Eritrea e Russia coinvolte in gravi violazioni e abusi dei diritti umani, nell'ambito del regime di sanzioni globali dell'UE sui diritti umani adottato lo scorso anno. Inoltre, nel 2021 l'UE ha assunto la guida nei consessi delle Nazioni Unite per i diritti umani su iniziative volte ad affrontare le violazioni dei diritti umani in Afghanistan, Bielorussia, Burundi, RPDC, Etiopia, Eritrea e Myanmar". - (PRIMAPRESS)