Giornata caduti militari: il ricordo di Nassirya di Mattarella e il ministro Guerini

ROMA - Messaggio del presidente Mattarella al ministro Guerini nella Giornata del ricordo dei caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, fissata nell'anniversario di Nassiriya. Nella nostra base in Iraq morirono nel 2003 19 italiani -12 Carabinieri, 7 militari dell'Esercito,2 civili- e 9 iracheni, per un camion bomba di al Qaeda. Per la presidente del Senato, l'indelebile ricordo dei caduti è monito a restare in guardia contro il terrorismo. Dal presidente della Camera,gratitudine a chi ha onorato il Paese per la pace.