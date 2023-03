Giorgetti e Urso incontrano oggi il ministro dell’Economia francese, Bruno Le Maire. Trattato Quirinale e semiconduttori tra i temi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Iniziato oggi l'incontro a Roma di Bruno Le Maire, Ministro dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale e Digitale, con il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. La visita di Le Maire nella capitale ha la mission di garantire la corretta attuazione del Trattato del Quirinale firmato nel 2021 e segnare una nuova tappa franco-italiana nelle relazioni economiche.

Con Giorgetti si discuterà della situazione economica in Francia e in Italia, ma anche a livello europeo e internazionale. Faranno il punto sull'attuazione del Trattato del Quirinale e affronteranno temi europei prioritari, come la riforma della governance economica e la risposta europea all'American Inflation Reduction Act.

Bruno Le Maire incontrerà poi Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy della Repubblica Italiana. Discuteranno del piano europeo per l'industria verde, che deve essere attuato quanto prima. In linea con il Trattato del Quirinale, i ministri lavoreranno anche per approfondire le relazioni industriali bilaterali, in particolare nel campo dello spazio, dei semiconduttori e della transizione energetica e decarbonizzazione delle nostre economie. - (PRIMAPRESS)