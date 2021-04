Giordania: sventato un golpe orchestrato dal fratellastro del re Abdullah II

(PRIMAPRESS) - GIORDANIA - Le forze di sicurezza della Giordania hanno arrestato un ex consigliere di re Abdullah e un'altra ventina di persone tra funzionari civili e militari. Yusuf Huneiti, comandante delle forze armate ha confermato che il principe Hamzah, ex principe ereditario e fratellastro del Re Abdullah, non è agli arresti, ma anche reso noto che gli è stato richiesto di astenersi da spostamenti. Per il sito di Middle East Eye, le autorità giordane avrebbero così sventato un tentativo di colpo di Stato per destituire il re Abdullah II. - (PRIMAPRESS)