Giordania: incontro vertici militari di Israele e Palestina per ridurre le tensioni in Cisgiordania

(PRIMAPRESS) - GIORDANIA - Incontro ad Aqaba, in Giordania, tra alti ufficiali della Difesa di Israele e rappresentanti dell'Autorità naziona- le palestinese (Anp) per ridurre le tensioni e gli scontri violenti in Cisgiordania. All'incontro prenderanno parte anche Egitto, Giordania e Usa che hanno lavorato per l'incontro. Per Israele parteciperanno il capo dello Shin Bet, Bar, e il Consigliere della sicurezza nazionale, Hanegbi. Per l'Anp presenti tra gli altri, stretti collaboratori di Abu Mazen e il segretario Olp, a-Sheikh. - (PRIMAPRESS)