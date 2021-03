Gioco e scommesse, sequestrati a Palermo beni per 5 mln di euro nell'inchiesta "All Inn" della GdF

(PRIMAPRESS) - PALERMO - Maxi sequestro di beni per un valore di 5 mln di euro da parte della GdF su richiesta della Dda del capoluogo siciliano. I beni sono stati sequestrati a Francesco Paolo Maniscalco,58 anni,Salvatore Rubino,50, Vincenzo Fiore, 43, e Christian Tortora, 45,indagati per partecipazione e concorso esterno in associazione mafiosa e trasferimento fraudolento di valori aggravato dall'aver favorito Cosa nostra palermitana. L'inchiesta,denominata'All In',riguarda gli interessi della mafia nel settore del gioco e delle scommesse. - (PRIMAPRESS)