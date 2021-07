Giochi Olimpici oggi alle 13 italiane l’apertura con la portabandiera azzurra Jessica Rossi

(PRIMAPRESS) - TOKYO - Oggi alle ore 13 italiane (le 20 in Giappone) la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Tokyo 2020 all'Olympic Stadium della capitale nipponica, a spalti vuoti a causa del Covid-19. Diretta TV su Rai2, in streaming su RaiPlay e Discovery+. L’Italia sarà 18ª nell'ordine di sfilata con i portabandiera Jessica Rossi ed Elia Viviani. Paola Egonu porta il vessillo del Cio. La Grecia apre la sfilata dopo il giuramento, poi la squadre dei rifugiati, USA e Francia terzultimi e penultimi, infine il Giappone.Intanto per le gare già in corso qualche curiosità con Hend Zaza, 12 anni, giocatrice di tennis da tavolo siriana che è l’atleta più giovane alle Olimpiadi di Tokyo 2020. L'amazzone australiana Mary Hanna, 66 anni, è l’atleta più anziana dell’evento a cinque cerchi. Zaza è giocatrice di tennistavolo, Mary è cavallerizza specialista del dressage.Zaza fa il suo esordio olimpico nel turno preliminare del torneo di tennistavolo al Metropolitan Gymnasium in una sfida proibitiva contro la 39enne austriaca originaria di Pechino, Jia Liu.Hanna, che cavalcherà Boggie Woogie 6, è alla quinta Olimpiade (gara nel fine settimana) ed è la seconda atleta più anziana di sempre delle Olimpiadi. Il primato spetta alla britannica Lorna Johnstone, sempre nell’equitazione, che a Monaco di Baviera ’72 gareggiò all’età di 70 anni. - (PRIMAPRESS)