Giochi Olimpici Invernali Pechino: oggi l'apertura alle 13. Xi-Jinping riceve Vladimir Putin

(PRIMAPRESS) - PECHINO - Putin è arrivato a Pechino in occasione della cerimonia inaugurale che si terrà oggi con l'accensione del braciere olimpico alle 13 ora italiana. E' stata la televisione di Stato cinese ad annunciare l'arrivo del presidente russo, confermando gli ottimi rapporti tra il presidente cine Xi-Jimping e Putin. Prima della cerimonia,infatti, ci sarà un incontro tra i due capi di Stato. Xi Jinping non riceve alcun leader mondiale dall'inizio della pandemia, cioè da due anni. Al centro dell'incontro, certamente, il dossier Ucraina e il sostegno della Cina alla Russia. Ieri, Primapress aveva riportato l'unica intervista fatta al presidente russo Putin in merito ai giochi di Pechino e alla sua passione da praticante per l'hockey su ghiaccio. - (PRIMAPRESS)