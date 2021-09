Gimbe: casi stabili di Covid ma con meno tamponi eseguiti. I vaccinati over 12 sono il 70,88%

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sostanziale stabilità dei nuovi casi di Covid-19 (45.134 contro 45.251) e dei decessi( 366 contro 345) nella settimana dal 25 al 31 agosto scorsi, rispetto alla precedente. Questo il monitoraggio della Fondazione Gimbe, che sottolinea però come i casi siano sottostimati a causa dei test insufficienti. 78 milioni 497.024 i vaccini inoculati, l'89,1% del totale di quelli consegnati (88 mln 141.991).Fa sapere il commissario straordinario per l'emergenza. Ciclo vaccinale completo per 38 mln 284.063, il 70,88% della popolazione over 12. - (PRIMAPRESS)