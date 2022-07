Giappone: oggi i funerali in forma privata di Shinzo Abe. Parteciperanno solo Kishida e Motegi

(PRIMAPRESS) - GIAPPONE - Oggi, dopo la lunga veglia funebre iniziata ieri notte presso il tempio buddista Zojoji, si terranno i funerali in forma privata, così come richiesto dalla famiglia, dell'ex premier Shinzo Abe assassinato venerdì scorso da un ex militare. Oltre 2.500 persone, tra le quali anche il premier Kishida hanno partecipato alla veglia. Al funerale, secondo la volontà della moglie Akie, Sono ammessi solo Kishida, il segretario generale del Partito liberaldemocratico Toshimitsu Motegi e i leader della fazione del partito che faceva capo a Abe. - (PRIMAPRESS)