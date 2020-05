Giappone: la nave Diamond Princess di Arma lascia Yokohama per riportare l'equipaggio in Malaysia

(PRIMAPRESS) - YOKOHAMA (GIAPPONE) - La nave da crociera Diamond Princess è salpata dalla baia di Yokohama, a sud di Tokyo, dopo 4 mesi di fermo. Era stata messa in quarantena i primi di febbraio con 3.700 passeggeri di diverse nazioni. A bordo della nave si sono registrati 700 contagi da Covid 13 morti. Alla guida della nave il comandante italiano, Gennaro Arma,insieme a 15 membri italiani dell'equipaggio, tutti negativi al secondo test. La Diamond si dirigerà in Malaysia per consentire all'equipaggio di tornare a casa. - (PRIMAPRESS)