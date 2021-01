Giannelli (Ass.Presidi): “Inutili le polemiche. Il rientro a scuola solo con i dati del Cts”

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Assistiamo a numerose polemiche tra regioni e governo sull'opportunità o meno" della ripresa della scuola il 7 gennaio per gli studenti delle superiori,ma "ci si deve basare sulle evidenze scientifiche rappresentate dal Cts e quindi sì alla riapertura in presenza, ma solo se non ci sono rischi", dice Giannelli,dell'Associazione presidi. "La frequenza deve essere ripristinata ma senza turnazioni dannose per l'organizzazione di vita e di studio dei ragazzi limitando l'ampiezza degli scaglionamenti". - (PRIMAPRESS)