Giallo delle valige: ritrovata una quarta con altri resti dell'albanese Shptim Pasho

FIRENZE - E' stata ritrovata nei pressi di Firenze una quarta valigia, vicino a dove erano state rinvenute le altre tre contenenti resti umani. I segni di un tatuaggio e le impronti digitali hanno permesso l'identificazione del cittadino albanese, Shpetim Pasho scomparso con la moglie da Firenze nel 2015. Alla coppia si è risaliti attraverso un tatuaggio. Irreperibile il figlio con precedenti penali che era evaso dal carcere fiorentino di Sollicciano nel 2016. I genitori avevano preso casa in zona per stargli più vicino, ma pochi giorni dopo il trasloco sono scomparsi. Gli inquirenti stanno cercando di stabilire se vi sia un rapporto tra la presenza del figlio in zona e l'uccisione della coppia.