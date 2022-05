Gerusalemme, oggi i funerali della giornalista Shireen Abu Akleh rimasta uccisa da colpi israeliani

(PRIMAPRESS) - GERUSALEMME - Ci saranno oggi i funerali di Shireen Abu Akleh, la reporter palestinese di al Jazeera, uccisa ieri mentre seguiva un'operazione delle forze armate israeliane nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Le versioni dell'accaduto divergono: l'Autorità nazionale palestinese, come l'emittente qatariota, accusa i militari di averla "assassinata a sangue freddo" mentre il premier israeliano Naftali Bennett ha puntato il dito contro la "probabile" responsabilità di "palestinesi armati che stavano sparando indiscriminatamente in quel momento".

La 51enne, molto conosciuta e stimata, si trovava insieme al collega di al-Quds, Ali al-Samoudi, rimasto ferito alla schiena ma ora in condizioni stabili. Secondo la reporter Shatha Hanaysha, presente anche lei in auto, in quel momento "non c'erano scontri o colpi sparati da palestinesi", i soldati erano di fronte a loro e dietro c'era un muro. - (PRIMAPRESS)