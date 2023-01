Strage Gerusalemme: “Morte ai terroristi” gridano stamane nel quartiere Nevè Yaakov al passaggio di Netanyhau

(PRIMAPRESS) - ISRAELE - "Morte ai terroristi" hanno gridato questa mattina gli abitanti del rione ortodosso di Nevè Yaakov a Gerusalemme al premier Netanyahu che ha visitato il luogo dove ieri si è consumata una strage. Otto i morti e decine di feriti con alcuni che potrebbero non farcela. L'attentatore ha sparato sui fedeli all’uscita di una sinagoga nella sera dello Shabbat, nel quartiere ortodosso. L'assalitore, residente a Gerusalemme est, è stato ucciso dalla polizia. Il Jerusalem Post scrive sul suo sito che si tratta del 21enne palestinese Alqam Kheiry, residente nel campo profughi di Shuafat. Non avrebbe precedenti per terrorismo. Avrebbe sparato all'interno della sinagoga di Ateret Avraham durante la preghiera del venerdì sera, poi ha inseguito le persone che cercavano di scappare. La sua fuga in auto è stata fermata dagli agenti della polizia israeliana contro cui il 21enne ha sparato e nel conseguente conflitto a fuoco è stato ucciso. Subito dopo c'è stato un blitz delle forze israeliane nel campo profughi dove viveva il terrorista. Ora le indagini della polizia sono rivolte ad individuare possibili fiancheggiatori.





