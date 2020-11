Il Twitter bipartisan di congratulazioni di Netanyahu a Biden e di ringraziamenti di amicizia a Trump mentre la Palestina lancia un appello

(PRIMAPRESS) - GERUSALEMME - Tra le congratulazioni di tutto il mondo al neo-presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, arrivano anche quelle del premier israeliano Netanyahu, assicurando che non vede l'ora di "rafforzare l'alleanza" tra i due Paesi: ”Joe,abbiamo avuto per quasi 40 anni un rapporto personale lungo e caloroso e so che sei un grande amico di Israele, non vedo l'ora di lavorare con voi per rafforzare ulteriormente la speciale alleanza tra Stati Uniti e Israele", ha twittato. Ma Netanyahu con un altro tweet, non solo saluta l'uscente Trump ma gli rivolge un ringraziamento per l’amicizia dimostrata al suo paese. Quella amicizia che aveva provocato tensioni sul fronte della Palestina. Infatti è stato immediato l’appello deI leader di Hamas, Haniyeh, rivolto al presidente eletto Biden affinché inverta "la politica americana ingiusta verso il popolo palestinese". Hamas si attende che la nuova amministrazione receda "dall'accordo del secolo di Trump,che annulli il riconoscimento di Gerusalemme quale capitale di Israele ed anche il trasferimento della sua ambasciata". Hamas ritiene Trump responsabile di aver reso gli Usa "complici dell'ingiustizia e della aggressione" verso i palestinesi. - (PRIMAPRESS)