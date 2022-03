Gerusalemme, Bennet: “Sono andato a Mosca e Berlino per favorire il dialogo tra le parti”

(PRIMAPRESS) - GERUSALEMME - "Sono andato a Mosca e Berlino nell'intento di favorire il dialogo fra le parti. Ovviamente ho avuto benestare e incoraggiamento di tutti i protagonisti Continueremo ad agire nella misura in cui ci verrà richiesto". Lo ha detto il premier israeliano Bennett nella riuNiobe di governo a Gerusalemme. Bennett,ieri da Putin e poi dal cancellibere Scholz,ha parlato di nuovo stamane con il presidente ucraino Zelensky (terzo colloquio in 24 ore), che considera Israele "l'unica democrazia in grado di dialogare con le due nazioni". C'è da ricordare che il presidente ucraino è di religione ebraica. - (PRIMAPRESS)