Germania: è giallo per la morte di due ristoratori italiani a Stoccarda. I corpi ritrovati nella cantina

(PRIMAPRESS) - STOCCARDA - È giallo per la morte di due ristoratori italiani ritrovati morti nella cantina di una pizzeria a Stoccarda. I corpi dei due uomini riportano ferite di armi da taglio. La polizia non esclude una feroce discussione dall'esito fatale per entrambi gli uomini. Ma si indaga anche su ipotesi di coinvolgimento di terzi. Le due vittime, entrambe di 53 anni, sono Rosario Lamattina, originario di Caggiano in provincia di Caserta, e Gianni Valle di Roccagorga in provincia di Latina. - (PRIMAPRESS)