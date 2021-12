Germania, domani al Bundestag l'insediamento del nuovo cancelliere dopo il semaforo verde Spd-Verdi-Fdp

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Firmato ufficialmente il contratto di coalizione che farà' da base al governo 'semaforo' Spd-Verdi-Fdp. "In questo nuovo inizio abbiamo ancora un compito gravoso: vincere contro la crisi del Coronavirus", dice il cancelliere designato Scholz (Spd)."Guardiamo in faccia la realtà di questa società", aggiunge la leader dei Verdi e ministra designata agli Esteri Baerbock. "E' il momento delle azioni", per il leader liberale Lindner, che va alle Finanze al posto di Scholz. Domani Bundestag per cancelliere e insediamento governo. - (PRIMAPRESS)