Germania: attacco al Centro culturale islamico di Halle nella Sassonia. Preso un uomo di 55 anni senza precedenti

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Un attacco con fucili d'assalto ha preso di mira una moschea nella provincia tedesca della Sassonia-Anhalt. Due persone hanno sentito degli spari vicino al Centro culturale islamico di Halle, secondo una dichiarazione rilasciata dalla polizia. La polizia ha ritrovato i bossoli di tre proiettili a terra.

Testimoni oculari hanno riferito che una persona di 55 anni, da un edificio dall'altra parte della moschea, ha aperto il fuoco sulla moschea da casa sua. Sequestrate due armi a casa dell'uomo che non aveva precedenti penali.

Nel frattempo, il Consiglio centrale dei musulmani in Germania ha condannato l'incidente in un post su Twitter.

“Per fortuna nessuno è rimasto ferito. La polizia sta ancora indagando e interrogando. L'odio e il razzismo contro i musulmani non sono solo a parole", si legge nella dichiarazione. Il consiglio ha continuato ringraziando la polizia per aver catturato il sospetto e sperando che facciano ulteriore luce sull'incidente. Il consiglio ha anche affermato che la moschea ha subito attacchi simili in passato. - (PRIMAPRESS)