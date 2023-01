Germania: arrestati a Castrop due iraniani che preparavano un attacco chimico con ricina

(PRIMAPRESS) - GERMANIA - Un uomo iraniano di 32 anni e suo fratello sono stati arrestati in Germania con l'accusa di aver pianificato un attacco "a sfondo islamista".

L'uomo aveva complottato per usare cianuro e ricina per commettere un "grave atto di violenza", ha detto in un comunicato la polizia del Nord Reno-Westfalia.

Hanno fatto irruzione nella residenza dell'uomo a Castrop-Rauxel, nella regione della Ruhr, dove non sono state trovate subito le "sostanze tossiche" ma erano in un altro locale. La ricina è una pianta vegetale capace di generare la morte cellulare e per questo considerata un'arma biologica altamente tossica.

L'indagine è ancora in corso per stabilire fino a che punto fossero progrediti i piani di attacco. - (PRIMAPRESS)