Germania al voto per il dopo Merkel. L’incognita coalizioni con un CDU meno forte

(PRIMAPRESS) - BERLINO - La Germania va al voto. Dopo 16 anni finisce l’era della cancelliera Merkel (per scadenza dei suoi mandati) e la Germania si prepara a una tornata elettorale con un risultato che si preannuncia senza precedenti. Per la prima volta infatti il Paese potrebbe andare incontro a una coalizione a 3 che, secondo i sondaggi, vedrebbe i socialdemocratici come primo partito. L'eredità che Angela Merkel lascia alla Germania non è più quella di un CDU forte e centrale per la politica del paese. Gli umori della popolazione appaiono piuttosto fluidi ed è difficile stabilire quale coalizione potrebbe uscire dalle urne e sopratutto quale fisionomia assumerà la politica tedesca nei prossimi mesi. - (PRIMAPRESS)