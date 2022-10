Geopolitica: le frasi “rubate” a Berlusconi: “Ridicolo farmi passare per non atlantista”

(PRIMAPRESS) - ROMA - Alla vigilia della salita al colle della delegazione unita del Centrodestra, Silvio Berlusconi chiarisce le sue posizioni geopolitiche e sgombra il campo dalle accuse arrivate dopo alcune frasi rubate durante le riunioni di Forza Italia. Ridicolo io non Atlantista" "Pessime abitudini registrare di nascosto conversazioni private. Parole fuori contesto" per "diffondere calunnie"."Io non ho dato nessuna interpretazione as- solutoria dell'invasione dell'Ucraina. Anzi la mia posizione coincide con quella del governo,dell'Ue e Alleanza Atlantica".Così il leader FI al Corsera "Non rinnego i miei passati rapporti di amicizia con Putin ma oggi le circo- stanze sono cambiate". "Ridicolo che si permetta di criticare proprio chi, come il Pd,si è presentato alle elezioni con Fratoianni che vota contro la Nato". - (PRIMAPRESS)