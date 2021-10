Geopolitica, il mondo che cambia nell’Atlante del giornalista Maurizio Molinari, oggi al Festival della Diplomazia

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’apertura del Festival della Diplomazia, la rassegna dedicata agli scenari internazionali che sarà protagonista a Roma sino al 22 ottobre ha riunito sotto il tema “Ready for the unexpected? New Skills and tools for a global change”, gli oltre cento eventi in programma. Oggi 14 ottobre, allo Spazio Europa di via Quattro Novembre a Roma, il Direttore del quotidiano La Repubblica, Maurizio Molinari, presenta il suo libro “Atlante del mondo che cambia, le sfide del nostro tempo” ne parla con Fabio Massimo Castaldo, Vice Presidente Parlamento Europeo (in collegamento), Enzo Moavero Milanesi, Professore di Diritto Europeo, Collegio Europeo di Bruges, Raffaele Marchetti, Pro-Rettore all'Internazionalizzazione, LUISS Guido Carli,Maurizio Caprara, Editorialista Corriere della Sera e Massimo Pronio, Responsabile Comunicazione, Rappresentanza Commissione Europea in Italia. - (PRIMAPRESS)