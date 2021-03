Gentiloni (Commissario Ue): “D’accordo con Ocse e Bce che l’Italia ripartirà nel 2022”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "Gradualmente prenderà corpo una ripresa che potrebbe diventare impetuosa". Così il commissario Ue per l'Economia, Gentiloni in una intervista. "Alla Commissione siamo d'accordo con l'Ocse e la Bce nel dire che la zona euro,inclusa l'Italia, nel 2021 e nel 2022 possa avere livelli di crescita con pochi precedenti". "Dipenderà dalla campagna vaccinale,dai piani di Recovery, dalle scelte dei governi.Niente è già garantito",afferma. "Non vanno ritirate prematuramente le misure di sostegno,va allungata al 2022 la sospensione del Patto di stabilità". - (PRIMAPRESS)