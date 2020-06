Gentiloni (Commissario Economia UE): "I Recovery Fund non sono piani di salvataggio ma risponte per un'economia espansiva"

(PRIMAPRESS) - ROMA - I Recovery Fund "non sono piani di salvataggio di Grecia o Portogallo con un nome più gentile.Sono cosa completamente diversa".E l'Italia mira sì a ridurre nel medio-lungo periodo il rapporto debito-Pil ma ciò non deve però "essere un limite"alla risposta, espansiva e a breve termine,necessaria nel post-Covid. Così si è espresso Paolo Gentiloni,Commissario Economia dell'Ue, sottolineando poi la tempestività della sospensione del Patto. A tutti chiede di discutere il Fondo nel merito e senza chiusure e di presentare presto i piani. La questione è proprio in questo punto, finora si è sempre parlato di di piani ma senza indicare le line guida progettuali da prensentare all'Unione per la copertura dei fondi che questa dovrà erogare. Bisognerà, dunque, superare la fase della discussione sterile e spiegare all'Italia ma anche ai paesi membri come si spenderanno quei soldi. - (PRIMAPRESS)