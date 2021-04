Genova si prepara alla celebrazione della Giornata della Bandiera di San Giorgio. Il collegamento con Londra

(PRIMAPRESS) - GENOVA - La città ligure per il terzo anno e nel giorno di San Giorgio, celebra venerdì 23 aprile, la Giornata della Bandiera di Genova e San Giorgio che si terrà nel cortile di Palazzo Tursi. Dopo la presentazione di un video emozionale che racconta la città con i suoi angoli più suggestivi e con le sue genti, ci saranno gli interventi del sindaco di Genova, Marco Bucci e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti. La Giornata della Bandiera sarà l’occasione per nominare 10 nuovi Ambasciatori di Genova nel Mondo che sarà presentata dal coordinatore dell’evento Giuseppe Franceschelli.

Tra le nuove nomine spicca quella di GianFrancesco Lupattelli, presidente di MSP Italia e fondatore Aces Europe il più grande network mondiale delle Città dello Sport. Nella giornata sono previsti i collegamenti da Londra con il console italiano nel Regno Unito Marco Villani, con il presidente del Flag Institute Malcom Farrow e con il presidente del St. George's club Dominic Pini.

Una parte della Cerimonia è dedicata al saluto simbolico agli atleti genovesi che parteciperanno ai prossimi Giochi olimpici in Giappone, con gli interventi dal palco del presidente del Panathlon Club Genova Maurizio Daccà e l'ambasciatrice di Genova nel mondo Megumi Akanuma, in rappresentanza dell'Ambasciatore Giapponese in Italia.