Genova: sciopero dei lavoratori di Arcelor-Mittal. Il 25 maggio incontro con i ministri Patuanelli (Mise) e Catalfo (Lavoro)

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Oggi 20 maggio tornano ad incrociare le braccia i lavoratori dello stabilimento ligure di Arcelor-Mittal. Lo ha deciso l'Rsu dopo l'assemblea che si è svolta ieri davanti ai cancelli dello stabilimento di Cornigliano.

Lo sciopero "a singhiozzo" riguarda diversi reparti produttivi, ciascuno interessato dallo stop per un'ora. La protesta comporterà anche il blocco delle merci in uscita dallo stabilimento. I lavoratori sono infatti invitati all'ingresso dello stabilimento lato aeroporto, per "chiudere" l'unico passaggio dedicato ai mezzi pesanti, impedendo così l'uscita della merce.

Il Governo ha convocato per il 25 maggio alle 11 l'incontro sulla crisi di ArcelorMittal. Sarà in video conferenza. Lo si apprende da fonti sindacali. Ai ministri Patuanelli (Mise) e Catalfo (Lavoro) si sono rivolti ieri i sindacati nazionali metalmeccanici denunciando la gravità della crisi di ArcelorMittal che negli stabilimenti ha aumentato il ricorso alla cassa integrazione. - (PRIMAPRESS)