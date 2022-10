Genova: rientrati i cittadini scesi in strada questa notte dopo il sisma di magnitudo 3.5

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Sono rientrati in casa alle prime luci dell'alba molti genovesi scesi in strada dopo la scossa di terremoto di magnitudo 3.5 che intorno alle 23,41 è stata avvertita a Genova. Nonostante pochi secondi di scossa molti genovesi sono scesi in strada per timore di crolli di case più vecchie nella zona collinare e porto. Registrata a 2 km da Davagna, nell'area metropolitana genovese, con epicentro a Bargagli, ad 8 km di profondità, la scossa sismica è stata avvertita fino alla costa,in pieno centro città. Sono state numerose le telefonate di cittadini al Numero unico di emergenza per ricevere informazioni. - (PRIMAPRESS)