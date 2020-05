Genova: il nuovo ponte di Renzo Piano torna a riunire Est ed Ovest della Città

(PRIMAPRESS) - GENOVA - L’ultima campata del nuovo ponte sul Polcevera a Genova è stata posizionata. Non lo chiameremo più Ponte Morandi, dal nome dell’architetto che lo aveva progettato nel 1963, perché quella struttura appartiene ad un passato che porta con sé anche il dolore delle vite perse. Nella giornata di ieri si sono completate le operazioni per l’allineamento dell’ultima campata portata su a 45 metri dalle gru con la bandiera di San Giorgio, vessillo di Genova. Oggi alle 12, è atteso il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ed il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli. L'intero tracciato in acciaio, lungo 1.067 metri, previsto dal progetto di Renzo Piano è pronto. Una sirena del cantiere suonerà 'avvisando' le navi in porto e in rada che la parte a est e la parte a ovest della città di Genova sono finalmente riunite. Un tempo record per la storia degli ultimi trent’anni delle infrastrutture realizzate in Italia. "Non è un miracolo, ma la conferma che le competenze in Italia ci sono, basta dare loro spazio. Bisogna applicare questa energia allo stato normale delle cose, senza aspettare la tragedia. È qui il punto, l'Italia è capace di questo" dice Renzo Piano. "È un momento importante, ma non può essere una festa perchè non bisogna mai dimenticare da cosa nasce. Da una terribile tragedia”. Una tragedia che verrà ricordata anche con il fischio delle sirene delle navi in porto ma anche un segnale per un’Italia che dovrebbe riconquistare questa capacità che l’ha contraddistinta nel mondo per il suo “saper fare”. - (PRIMAPRESS)