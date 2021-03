Genova: due migranti picchiati sul treno dalla Polfer. Si erano rinchiusi nel bagno perché privi di biglietto

(PRIMAPRESS) - GENOVA - La procura di Genova ha aperto un'inchiesta su un gruppo di agenti della Polfer che, come si vede in un video pubblicato da Striscia la notizia, ha picchiato due migranti che si erano rifugiati in un bagno sul treno fra Genova e Ventimiglia.Per gli agenti volevano sottrarsi ai controlli sul biglietto Nel filmato si vedono gli agenti colpire i migranti con calci,mangelli e un piede di porco usato per aprire la porta del bagno. Il Pm ha aperto un fascicolo sugli stranieri per resistenza. Ma contestualmente si valuterà anche il comportamento degli agenti che secondo alcuni testimoni avrebbero usato la mano pesante nell'accaduto. - (PRIMAPRESS)