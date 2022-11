Genova: arrestate 3 persone con l’accusa di filonazismo e pedopornografia. Messaggi e foto su Telegram

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Sono accusati di filonazismo e pedopornografia, i 3 arrestati (2 in carcere e uno ai domiciliari) da parte della polizia, coordinata dalla Dda di Genova. Le misure sono scattate nei confronti di giovani accusati di far parte di un gruppo Telegram che incitava alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e religiosi nonché di apologia di crimini, anche di natura terroristica, come omicidi e stragi. Ai 3 indagati viene contestato anche il reato di diffusione di materiale pedo- pornografico. - (PRIMAPRESS)