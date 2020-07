Genova: addio al nome ponte Morandi, si chiamerà Genova-San Giorgio. Verrà inaugurato il prossimo 3 agosto dal Presidente Mattarella

(PRIMAPRESS) - GENOVA - Addio Ponte Morandi, la nuova infrastruttura si chiamerà ponte Genova San Giorgio. Ad annunciarlo è il sindaco Marco Bucci che indica anche la data di inaugurazione prevista per lunedì 3 agosto alle 18.30 alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A meno di due anni dal crollo che provocò 43 morti, la città avrà nuovamente la sua infrastruttura autostradale, che veniva usata anche per la viabilità comunale tra ponente e levante. Il ponte è d’acciaio, ci sono circa 20mila tonnellate di acciaio questi pezzi sono stati tutti montati su impalcature create da Salini Impregilo in collaborazione con l’emiliana Fagioli. Un simbolo del Modello Italia. - (PRIMAPRESS)