Genocidio Uiguri: l’ultimo attacco dell’amministrazione Trump alla Cina con Mike Pompeo

USA - La Cina ha commesso un "genocidio" contro gli uiguri (etnia turcofona musulmana che vive nel nord della Cina,ndr). Così il Dipartimento di Stato Usa, come scrive il New York Times, in quello che è considerato l'ultimo "schiaffo" dell' amministrazione Trump a Pechino. "Il genocidio è in corso e stiamo assistendo al sistematico tentativo della Cina di distruggere gli uiguri", afferma Mike Pompeo nel suo ultimo discorso da segretario di Stato degli Usa.