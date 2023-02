Gelo in arrivo sugli USA. Una tempesta di ghiaccio colpirà dallo Iowa a New York

(PRIMAPRESS) - USA - L'America si prepara al grande gelo. È in arrivo una tempesta di ghiaccio e pioggia da Ovest ad Est secondo le previsioni del Centro meteo nazionale. L'ondata di gelo riguarderà fino a 150 milioni di americani. La prima zona a sperimentare il freddo polare sarà la costa occidentale dove sono attesi tra i venti e trenta centimetri di neve. Il freddo si dirigerà verso est e colpirà a metà settimana, l'Iowa, New York e alcune zone del New England. Ghiaccio previsto anche a Chicago, Milwaukee, Detroit e Cleveland. - (PRIMAPRESS)