Gaza: lanciati questa mattina 6 razzi verso il sud di Israele. Non ci sarebbero vittime

(PRIMAPRESS) - GAZA - L’accordo arabo-israeliano siglato nei giorni scorsi, sta rialzando la tensione con i palestinesi. Sei razzi sono stati lanciati questa mattina da Gaza verso il sud di Israele dove poco prima sono risuonate le sirene di allarme.Lo ha detto il portavoce militare secondo cui l'aviazione in risposta ha colpito postazioni di Hamas nella Striscia. Non si hanno notizie di vittime al momento. Prima dei 6 razzi l'esercito aveva centrato altre strutture di Hamas in reazione al continuo lancio di palloni incendiari e ordigni esplosivi da Gaza che ieri hanno innescato 26 roghi nelle zone israeliane attorno alla Striscia . - (PRIMAPRESS)