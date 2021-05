Gaza, conta i danni dei raid aerei israeliani: distrutto l'unico laboratorio anti-Covid. Biden telefona a Netanyhau

(PRIMAPRESS) - GAZA - L'unico laboratorio Covid della Striscia di Gaza è rimasto danneggiato nel bombardamento di un palazzo residenziale nel centro dell'enclave palestinese. Lo ha riferito Middle East Eye, raccontando che l'attacco all'edificio Ghazi al-Shwwa ha distrutto i piani superiori, colpiti da tre missili. Il raid ha avuto conseguenze anche sugli immobili vicini,tra cui un orfanotrofio,un liceo femminile, il ministero della Salute palestinese e la clinica al-Rimal, che ha dovuto interrompere l'attività di test per coronavirus.

Da Joe Biden è arrivata una telefonata al premier israeliano Netanyahu, esprimendo "il suo sostegno per un cessate il fuoco" e discutendo "l'impegno Usa con l'Egitto e altri partner a questo scopo". Lo rende noto la Casa Bianca. Biden ha "accolto positivamente gli sforzi per risolvere le violenze tra comunità e ha "incoraggiato Israele a fare ogni sforzo per garantire la protezione di civili innocenti". La telefonata, tuttavia di Biden ha poi ribadito "il fermo sostegno al diritto di Israele di difendersi contro gli indiscriminati attacchi di razzi". - (PRIMAPRESS)