Gay Pride: in Idaho arrestati dalla polizia 31 suprematisti in assetto anti-sommossa

Un gruppo di suprematisti voleva seminare il panico a un evento Pride in Idaho,ma è stato fermato dalla polizia Usa allertata da un "cittadino che aveva segnalato un piccolo esercito di uomini che stava caricando un furgone. All'interno gli agenti hanno arrestato 31 persone col volto coperto e attrezzatura antisommossa con un piano dettagliato per attaccare la cittadina di Coeur d'Alene. "Erano venuti per mettere sotto sopra la città" afferma il capo della polizia locale.I 31 sono stati accusati di cospirazione alla rivolta.