Gas, von der Leyen: “Occorre fissare un tetto di prezzo Ue”. Peskov: “Se accadrà forniremo solo paesi amici”

GERMANIA - A margine di un evento in Baviera, la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen si dice convinta che "è tempo di un tetto al prezzo del gas russo in Ue" Il prezzo del gas europeo, il cui riferimento è il Ttf trattato al Amsterdam, scende a 229 euro per megawattora in avvio di giornata (-5,6%; per poi crollare fino a 206, con un calo del 15%. A far tirare il fiato è l'attesa di una ripresa domani dei flussi del gasdotto Nord Stream, che dovrebbero tornare al 20% dopo l'interruzione programmata di 3 giorni per manutenzione. La replica di Mosca alle parole di von del Leyen arrivano immediate. "Se i Paesi ostili metteranno un tetto ai prezzi sulle risorse energetiche russe, Mosca fornirà petrolio solo ai Paesi che si adeguano alle condizioni del mercato". Così il portavoce del Cremlino Peskov. Poi, sui flussi da Nord Stream: "Non ci sono riserve tecnologiche, è in funzione una sola turbina, quindi fate voi i conti", ha detto Peskov.E poi ha aggiunto che "che è molto positivo che la missione Aiea abbia potuto visitare la centrale nucleare di Zaporizhzhia respingendo di manipolare le informazioni fornite al team di esperti.