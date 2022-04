Gas Russia: Lettonia, Lituania ed Estonia riducono drasticamente l’approvvigionamento

(PRIMAPRESS) - RIGA (LETTONIA) - Il gas naturale dalla Russia non arriva negli stati baltici di Lettonia, Lituania ed Estonia dall'inizio di aprile. A confermarlo alla radio nazionale lettone è Uldis Bariss, presidente del consiglio di amministrazione dell'operatore del sistema di gas naturale JSC Conexus Baltic Grid (Conexus ).

Due fornitori forniscono gas, il terminale GNL di Klaipeda e l'impianto di stoccaggio sotterraneo del gas di Incukalns, ha affermato Bariss. L'annuncio della Russia che il gas naturale che fornisce può essere pagato solo in rubli russi è stato un segnale che le forniture dalla Russia devono essere drasticamente ridotte, poiché non è più possibile fare affidamento su di esse, ha affermato.

"Se c'erano ancora dubbi sulla possibilità di fare affidamento sulle forniture russe, allora questi eventi mostrano chiaramente che in termini di affidabilità, sostanzialmente non è più possibile dipendere da loro. In termini di sicurezza energetica dello Stato, la questione della costruzione di un secondo GNL terminale deve essere risolto, prima è, meglio è", ha affermato Bariss.

"Ci sono quantità grandi di gas per questo periodo dell'anno nell'impianto di Incukalns UGS al momento, 7,6 terawattora" ha detto Bariss. Questo è quasi quanto la Lettonia e la Lituania consumano insieme durante l'inverno, "e quindi non c'è motivo di preoccuparsi nei prossimi mesi" ha affermato.

L'impianto di Incukalns UGS ha iniziato la stagione di pompaggio quest'anno il 26 febbraio, molto prima del solito, al fine di garantire le riserve di gas.

il nuovo accordo per il pagamento delle forniture di gas dalla Russia che rende obbligatorio convertire la valuta del contratto in rubli tramite Gazprombank. Ma secondo Bariss gli acquirenti europei di gas di Gazprom attualmente mantengono praticamente gli stessi livelli di domanda di gas. - (PRIMAPRESS)