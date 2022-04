Gas: l’Europa disunita sul blocco import. Borrell (Ue): “Sarà necessaria l’unità”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - "Sulla decisione di interrompere drasticamente l'acquisto del petrolio e del gas russi non c'è ancora la necessaria unanimità fra gli Stati membri". Lo dice Borrell, l'Alto rappresentante Ue per la Politica Estera. "Posso dire che tutti gli Stati membri sono uniti in una risposta solidale. Abbiamo la possibilità di ridistribuire il gas tra noi. I flussi non prevedono soltanto un transito unidirezionale, ma all'interno dell'Ue il gas può circola- re da un Paese all'altro", ha aggiunto Borrell. - (PRIMAPRESS)